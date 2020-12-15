Застолье на проспекте Славы обернулось ограблением на 260 тыс. рублей

Петербургская полиция задержала злоумышленников, ограбивших местного жителя во время застолья у него в квартире.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, все произошло 12 декабря в квартире дома на проспекте Славы, что во Фрунзенском районе Петербурга. Петербуржец 43-х лет обратился в полицию с сообщением о грабеже.

По словам пострадавшего, он в своей квартире выпивал вместе со знакомыми Родионом, Виктором и Артемом. В какой-то момент его приятели избили его и сбежали, прихватив с собой ноутбук «Macbook», фотоаппарат «Fujifilm», чемодан с дрелью «Makita» и смартфон «Iphone». Мужчина оценил ущерб на 260 тыс. рублей.

Двоих подозреваемых 28 и 29 лет поймали на следующее утро на улице Новоалександровская. Младшего опросили в качестве свидетеля, а второго задержали. Третьего разыскивают. Часть похищенного изъяли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина вынес из квартиры 8 тыс. евро и ювелирные украшения.