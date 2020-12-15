В Петербурге мужчина вынес из квартиры 8 тыс. евро и ювелирные украшения

В Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 14 декабря около 19:00. В полицию обратился житель дома №20 по улице Среднерогатской с заявлением, что его дверь взломали и вынесли из квартиры ценные вещи.

По предварительной информации, злоумышленник взломал замок входной двери и совершил хищение ценных вещей. Помимо ювелирных украшений пропали деньги, – 8 тыс. евро.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полиция занимается поиском преступника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге поймали подозреваемого в ночных кражах и пекарнях.

Обвиняемый в воровстве мог орудовать в разных районах города и Ленинградской области. Он наведывался в аптеки и пекарни.