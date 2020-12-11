В Петербурге поймали подозреваемого в ночных кражах в аптеках и пекарнях

Вор орудовал в нескольких районах города и области.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ряде ночных краж. Об этом 10 декабря сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обвиняемый в воровстве мог орудовать в разных районах города и Ленинградской области. Он наведывался в аптеки и пекарни. По предварительным данным, мужчина уже признался в преступлениях и добавил, что причастен к ряду инцидентов. О некоторых из них полицейские пока не знали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге раскрыли причастность карманника к эпизодам «дорогих» краж. 2 ноября 2020 года оперативники задержали 40-летнего уроженца Оренбургской области, подозреваемого в нескольких карманных кражах.