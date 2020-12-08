В Петербурге раскрыли причастность карманника к эпизодам «дорогих» краж

В Петербурге раскрыли причастность карманника к эпизодам &#171;дорогих&#187; краж
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый продолжает оставаться под стражей. Фото: pixabay

Полицейские Петербурга установили причастность серийного карманника к двум эпизодам краж дорогих смартфонов у девушек — в метро и на Невском проспекте.

2 ноября 2020 года оперативники задержали 40-летнего уроженца Оренбургской области, подозреваемого в нескольких карманных кражах. Позже выяснилось, что 28 октября за вечер мужчина оставил без смартфонов сразу двух девушек. У одной из них около 18 часов в вестибюле станции «Гостиный двор» вор похитил iPhone 11, причинив ущерб на 64 тысячи рублей.

Другая петербурженка стала жертвой кражи около полуночи: возле дома №47 по Невскому проспекту мужчина вытащил из кармана прохожей iPhone стоимостью 58 тысяч рублей. Подозреваемый все еще остается по стражей, полицейские устанавливают его возможную причастность к другим преступным эпизодам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали подростка, который отобрал 8 тысяч рублей у пожилой женщины.

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