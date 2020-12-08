Полицейские задержали подростка, отобравшего деньги у петербурженки

В Московском районе задержали несовершеннолетнего злоумышленника, отобравшего деньги у женщины.

Преступный инцидент произошел 1 декабря у одного из домов по Алтайской улице. В отдел полиции обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, похитил 8 тыс. рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 7 числа полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания неизвестный украл из Lexus 15 миллионов.