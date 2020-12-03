На Восстания неизвестный украл из Lexus 15 миллионов

На Восстания неизвестный украл из Lexus 15 миллионов
Неизвестный открыл дверь машины и вытащил из нее что-то. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга полицейские расследуют кражу денег из Lexus. Злоумышленник попал в объективы камер видеонаблюдения.

Преступный инцидент произошел во вторник, 1 декабря. В отдел полиции обратился 49-летний гражданин республики КНР, индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что припаркованном авто марки Lexus RX-350, принадлежащем дочери его знакомого, обнаружил отсутствие 15 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель также вспомнил, что за два часа до обнаружения делал остановку у дома №6 по улице Восстания, после чего ушел в ТЦ «Невский Центр».

Полицейские изучили уличные камеры видеонаблюдения и выяснили, что в машину пробирался неизвестный в период отсутствия заявителя. Он что-то взял из иномарки и скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский бизнесмен украл три железнодорожных вагона почти на 3 млн рублей у москвички.

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