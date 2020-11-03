Петербургский бизнесмен украл три железнодорожных вагона почти на 3 млн рублей у москвички

В Петербурге транспортная полиция пресекла факт присвоения и незаконной продажи железнодорожных вагонов на общую сумму почти 3 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, в полицию обратилась жительница Москвы с заявлением о краже принадлежащих ей вагонов. Она сдавала их в аренду 50-летнему бизнесмену из Петербурга, занимающимся железнодорожными перевозками.
Для организации своей деятельности он арендовал три вагона и первое время исправно платил за аренду, но после перестал выходить на связь.
Оказалось, что с помощью «фирмы-однодневки» он продал вагоны третьим лицам, получив за них 2,7 млн рублей. Средства он перевел на счет своей компании.
В отношении петербуржцы возбуждены уголовные дела. Вагоны вернули хозяйке.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нашли юристов, которые обманули пенсионерку на 800 тыс. рублей. Днем 2 ноября подозреваемые были задержаны на Измайловском проспекте.