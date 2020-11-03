В Петербурге нашли юристов, которые обманули пенсионерку на 800 тыс. рублей

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух сотрудников одной из городских организаций, подозреваемых в мошенничестве.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 октября полицейские приняли заявление от 73-летней пенсионерки. Она рассказала, что находять в помещении дома №18Д на улице Константина Заслонова неизвестные уговорили ее заключить договоры об оказании юридических услуг в компании, завладев 800 тыс. рублей.
Днем 2 ноября подозреваемые были задержаны на Измайловском проспекте. Оперативники отвезли в изолятор мужчину и женщину 26 и 27 лет соответственно. Оба являются сотрудниками этой организации.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компьютерный мошенник обманул пенсионеров из Петербурга на 42 тысячи. Подозреваемый уже задержан.