Компьютерный мошенник обманул пенсионеров из Петербурга на 42 тысячи

Компьютерный мошенник обманул пенсионеров из Петербурга на 42 тысячи
Пара пенсионеров отдала деньги мошеннику. Фото: pixabay.com

В Петербурге пенсионеры отдали мошеннику 42 тысячи рублей за починку компьютера. Подозреваемый уже задержан.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, куда обратилась жительница Новочеркасского проспекта.

Она рассказала, что к ней домой пришел неизвестный, который представился мастером по ремонту компьютеров. За свою работу он потребовал 42 200 рублей. Супруг пенсионерки отдал ему 30 тысяч, но этого не хватило, поэтому мужчина отправился в банк, где снял оставшуюся сумму и отдал злоумышленнику.

По статье «Мошенничество» было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого смогли задержать накануне, 30 октября, на Заневском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что банковские мошенники списали со счета петербургской пенсионерки 282 тысячи рублей.

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