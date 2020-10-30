Банковские мошенники списали со счета петербургской пенсионерки 282 тысяч рублей

В четверг, 29 октября, в дежурную часть полиции обратилась 72-летняя пенсионерка, проживающая на Планерной улице в Приморском районе Петербурга.

Женщина рассказала, что месяц назад, 30 сентября, на её мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником ПАО «Альфабанк». Мужчина встревоженно заявил, что с банковского счета пенсионерки происходит несанкционированное списание денежных средств. Для предотвращения такой ситуации в будущем «банковский сотрудник» убедил пожилую петербурженку передать ему конфиденциальные данные карты.

В тот же день, посетив офис «Альфабанка» пенсионерка обнаружила пропажу сбережений со счета в размере 282 557 рублей. Пострадавшая нашла в себе силы обратиться в полицию только месяц спустя из-за плохого самочувствия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее геолог с проспекта Кузнецова перевела мошенникам почти миллион рублей.