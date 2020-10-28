Геолог с проспекта Кузнецова перевела мошенникам почти 1 млн рублей

Геолог с проспекта Кузнецова перевела мошенникам почти 1 млн рублей
Женщина перевела мошенникам деньги. Фото: pixabay.com

Банковские мошенники обманули пожилую жительницу из Красносельского района Петербурга на крупную денежную сумму.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 27 октября в полицию обратилась 68-летняя женщина, работающая геологом. Она заявила, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, 23 октября ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником «Сбербанка». Незнакомец убедил ее в том, что с ее счета кто-то списывает деньги. Для сохранения средств он попросил ее перевести сбережения на указанные им номера телефонов.

Доверчивая женщина перевела мошеннику 958 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приезжий из Чечни разбил лицо охраннику и стащил из «Перекрестка» коньяк и вино.

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