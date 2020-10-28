Приезжий из Чечни разбил лицо охраннику и стащил из «Перекрестка» коньяк и вино

Приезжий из Чечни разбил лицо охраннику и стащил из &#171;Перекрестка&#187; коньяк и вино
Магазин "Перекресток" на Парашютной. Фото: google.maps

В Приморском районе Петербурга произошло ограбление супермаркета «Перекресток». Подозреваемого уже задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в дежурную часть полиции обратился начальник службы безопасности магазина «Перекресток» на Парашютной улице. Он сообщил, что неизвестный ударил в лицо 43-летнего охранника и сбежал, прихватив с собой коньяк и вино на общую сумму 16 тыс. рублей. Охранник самостоятельно обратился в травмпункт и после получения медицинской помощи был отпущен.

Подозреваемого задержали на следующий день у того же «Перекрестка». Им оказался 26-летний житель Чечни. При себе у него был травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением.

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