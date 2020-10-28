На проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением

На проспекте Просвещения драка собутыльников закончилась ножевым ранением
Место происшествия на проспекте Просвещения. Фото: google.maps

Полиция Выборгского района Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в покушении на убийство на своего ранее судимого приятеля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в ночь на 27 октября в полицию сообщили о ножевом ранении в доме №41 по проспекту Просвещения. Прибывшие через пять минут стражи порядка нашли 35-летнего окровавленного мужчину, снимающего эту квартиру. Его передали бригаде скорой помощи.

По тому же адресу был задержан и доставлен в отдел 52-летний пьяный мужчина, который нигде не работает. Врачи диагностировали госпитализированному потерпевшему колото-резаные ранения грудной клетки и животу, рваную рану верхней губы. Он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемого в убийстве преподавателя на Димитрова отправили под стражу.

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