Подозреваемого в убийстве преподавателя на Димитрова отправили под стражу

Подозреваемого в убийстве преподавателя на Димитрова отправили под стражу
Суд избрал меру пресечения. Фото: pixabay.com

Во вторник, 27 октября, Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве преподавателя технологического института в одном из домов по улице Димитрова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд отправил подозреваемого под стражу до 25 декабря 2020 года.

По версии следствия, злоумышленник, находясь в квартире на улице Димитрова, напал на преподавательницу технологического института, после внезапно возникшего конфликта. Подозреваемый задушил женщину и отрезал ей фалангу большого пальца руки для того, чтобы выполнить вход в ее мобильный телефон.

В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что об убийстве преподавателя в полицию сообщил местный житель. Позже правоохранительные органы установили, что погибшая была преподавательницей технологического института.

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