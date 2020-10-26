На Димитрова обнаружен труп преподавателя технологического института

На Димитрова обнаружен труп преподавателя технологического института
Полицейские установили личность. Фото: Baltphoto

В полицию обратился житель Петербурга и рассказал, что в квартире дома №12 по улице Димитрова обнаружено тело хозяйки. Как стало известно gazeta.spb.ru скончалась женщина 1986 года рождения.

Отмечается, что в результате выезда сотрудников полиции на место проишествия были установлены у погибшей женщины повреждения шеи и отсутствие фаланги пальца. На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Женщина являлась старшим преподавателем биохимии В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте.

Сотрудники правоохранительных органов уже выясняют все детали происшествия. Тело тем временем отправили в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в коммуналке на 7-й Красноармейской обнаружили изувеченный труп. На теле присутствовали различные гематомы.

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