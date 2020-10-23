В коммуналке на 7-й Красноармейской нашли изувеченный труп

Тело мужчины направили в морг для выяснения причин смерти.

В Адмиралтейском районе на 7-й Красногвардейской улице накануне, 22 октября, в одной из коммунальных квартир обнаружили труп мужчины. Как стало известно gazeta.spb.ru, его в комнате нашел жилец утром, в 10:30.

Отмечается, что на различных частях тела присутствовали гематомы. Каковы обстоятельства инцидента – пока что выяснить не удалось. О погибшем известно, что он родился в марте 1959 года и в последнее время нигде не работал.

Сотрудники правоохранительных органов уже выясняют все детали происшествия. Тело тем временем отправили в морг для установления причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли тело пропавшего под Выборгом петербуржца.