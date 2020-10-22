В Ленобласти нашли тело пропавшего под Выборгом петербуржца

В Выборгском районе Ленинградской области нашли тело мужчины, который неделей ранее был объявлен пропавшим.

Тело мужчины обнаружили в Выборгском заливе у острова Певчий. Это произошло в первой половине дня в среду, 21 октября. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли у погибшего мобильный телефон белого цвета и серебряный портсигар с таблетками, сообщает 47news.

Предварительно, тело принадлежит 37-летнему петербуржцу, который пропал еще неделю назад. Он приехал на рыбалку с 51-летним приятелем. Мужчины разбили лагерь и выпили. Позже петербуржец ушел прогуляться, но так и не вернулся. Его товарищ оставил ему продукты и сменную одежду и уехал домой. Однако, вернувшись через несколько дней, он нашел вещи нетронутыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего во время прогулки на лодке по реке Вуокса.