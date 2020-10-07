Спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего во время прогулки на лодке по реке Вуокса

Поисковые мероприятия на реке Вуокса привели к обнаружению тела рыбака, который пропал после несчастного случая, в ходе которого перевернулась моторная лодка с тремя людьми.

Трагедия произошла в Выборге, во вторник, 6 октября. Рядом с поселком Житково на водную прогулку по Вуоксе на собственной моторной лодке отправились трое мужчин. По неустановленным причинам плавательное средство перевернулось. Двое рыбаков смогли доплыть до берега самостоятельно. Еще один мужчина скрылся под водой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

Правоохранительные органы и спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Начались поисковые работы.

В среду, 7 октября, стало известно, что тело пропавшего 41-летнего мужчины было обнаружено.

Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать сотрудники следственных органов. Проводятся доследственные мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Вуоксе перевернулась лодка с рыбаками, один из них пропал.