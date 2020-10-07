На Вуоксе перевернулась лодка с рыбаками, один из них пропал

Мужчину пока не нашли. Фото: pixabay.com

Мужчину пока не нашли. Фото: pixabay.com

В Выборге проводят проверку по факту происшествия на реке Вуокса, где перевернулась лодка с рыбаками. На место направили следственно-оперативную группу.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября, у поселка Житково. Следственный отдел начал проверку. К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники аварийно-спасательного формирования города.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Ленобласти, трое мужчин отправились на водную прогулку по Вуоксе на моторной лодке. Рядом с базой отдыха «Зеленый мыс» лодка перевернулась. Два человека смогли выбраться из воды, третий пропал без вести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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