На Вуоксе перевернулась лодка с рыбаками, один из них пропал

На Вуоксе перевернулась лодка с рыбаками, один из них пропал
Мужчину пока не нашли. Фото: pixabay.com

В Выборге проводят проверку по факту происшествия на реке Вуокса, где перевернулась лодка с рыбаками. На место направили следственно-оперативную группу.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября, у поселка Житково. Следственный отдел начал проверку. К поисково-спасательным работам привлечены сотрудники аварийно-спасательного формирования города.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Ленобласти, трое мужчин отправились на водную прогулку по Вуоксе на моторной лодке. Рядом с базой отдыха «Зеленый мыс» лодка перевернулась. Два человека смогли выбраться из воды, третий пропал без вести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сочи утонул молодой турист. Его тело нашли отдыхающие.

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