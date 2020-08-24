В Сочи утонул молодой турист

В городе-курорте Сочи отдыхающие нашли тело молодого человека. Он захлебнулся в водах Черного моря.

Это произошло в воскресенье, 23 августа. Как сообщило ОУ МЧС России по Краснодарскому краю, те, кто нашел тело, вызвали на место спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС пытались реанимировать 29-летнего мужчину, но было уже поздно. Они констатировали смерть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из пруда в Ленинградской области вытащили тело маленького ребенка, который упал в воду и утонул. Источник в правоохранительных органах сообщил, что семья благополучная, на учете не состоит. В селе Ушаки они находились в гостях.