Четырехлетний малыш утонул в Ленобласти по недосмотру родителей

Из пруда в Ленинградской области вытащили тело маленького ребенка, который упал в воду и утонул.

Как стало известно gazeta.spb.ru, несчастный случай произошел около 13:00 в воскресенье, 16 августа, в селе Ушаки. Рядом с домом №2 по проспекту Кирова отдыхала семья из Узбекистана. В какой-то момент четырехлетний мальчик, за которым не доглядели родители, упал в пруд. Ребенка спасти не удалось, он утонул.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что семья благополучная, на учете не состоит. В селе Ушаки они находились в гостях.

Труп малыша направили в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из прудов парка Героев-Пожарных утонул мужчина. Продемонстрировать способности к плаванию у мужчины не получилось.