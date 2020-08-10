В одном из прудов парка Героев-Пожарных утонул мужчина

Трагедия произошла в понедельник, 10 августа, во Фрунзенском районе.

Продемонстрировать способности к плаванию у мужчины не получилось. Известно, что погибший отдыхал на территории парка Героев-Пожарных на юге города вместе со своими знакомыми и решил искупаться. Однако, мужчина не рассчитал свои силы и начал тонуть. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и медиков. Пострадавшего смогли вытащить из воды, но реанимационные действия ни к чему не привели — он скончался. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Личность погибшего устанавливается. Известно, что на вид ему было 25 лет. Специалисты выясняют точные причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в реке Смоленка в Петербурга утонул мужчина. Сотрудники МЧС вызволили пострадавшего на берег, но он уже не подавал признаков жизни.