В реке Смоленка в Петербурга утонул мужчина

Купаться в ней при этом запрещено.

Трагедия произошла сегодня, 15 июля, около 15:35. Очевидцы заметили тонущего мужчину и позвонили в экстренные службы. Спасатели прибыли на место происшествия и направились вызволять пострадавшего из воды. Однако, на берег вытащить удалось уже только бездыханное тело. Об этом сообщает главное управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Официальные причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Выяснить подробности предстоит специалистам.

По информации 78.ru, пострадавший находился под воздействием горячительным напитков и решил отправиться поплавать. Но, к сожалению, силы покинули его в самый неподходящий момент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти годовалый малыш впал в кому после того, как чуть не утонул. Трагедия произошла в деревне Большое Коновалово.