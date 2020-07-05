В Ленобласти годовалый малыш впал в кому после того, как чуть не утонул

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел несчастный случай: годовалый ребенок едва не утонул.

Трагический инцидент произошел в субботу, 4 июля, около восьми часов вечера. В правоохранительные органы обратились с заявлением о происшествии в деревне Большое Коновалово в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации полицейских, малыш упал в воду, но его успели спасти. Тем не менее, по неизвестным причинам пострадавший ребенок впал в кому.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Как оценивают медики состояние ребенка, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 июля с Пражской улицы в Северной столице скорая помощь забрала в больницу ребенка с сильнейшим алкогольным отравлением. Семиклассника пришлось поместить в реанимационное отделение.