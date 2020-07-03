На Пражской улице школьник отравился алкоголем — ребенок находится в реанимации

В Северной столице семиклассник оказался госпитализирован из-за сильного отравления алкоголем. Мальчик находится в реанимационном отделении.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером четверга, 2 июля, в одном из домов по Пражской улице во Фрунзенском районе города. Скорая приехала по вызову к 13-летнему подростку, который плохо себя почувствовал. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у мальчика отравление спиртным и неизвестным веществом депримирующего действия.

Мальчик доставлен в реанимацию, специалисты оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства происшествия неизвестны, однако в правоохранительных органах утверждают, что школьник проживает в полной семье и не попадал в поле зрения стражей порядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти на улице нашли мальчика без сознания — подросток впал в кому, отравившись алкоголем.