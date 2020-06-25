В Ленобласти на улице нашли мальчика, который впал в кому из-за отравления, в том числе, алкоголем

В Ленобласти на улице нашли мальчика, который впал в кому из-за отравления, в том числе, алкоголем
Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти госпитализировали 13-летнего школьника, впавшего в кому из-за токсического действия неизвестного вещества.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью 24 июня прохожие нашли ребенка в поселке Лукаши на улице Заводская, он лежал вдоль дороги у моста. Прибывшие на место полицейские передали мальчика медикам.

Мальчик находился в коме неясной этиологии. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. По словам школьника, за несколько часов до этого он выпил водку вместе с неустановленным веществом.

На его родителей составили административные протоколы по неисполнению обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

Идет проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впавшую в кому школьницу госпитализировали из квартиры на улице Джона Рида.

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