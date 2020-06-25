Впавшую в кому школьницу госпитализировали из квартиры на улице Джона Рида

Медики сообщили в полицию о госпитализации 15-летней петербурженки, которая впала в кому в квартире в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция Невского района проводит проверку по факту госпитализации несовершеннолетней девушки. Школьнице стало плохо вечером во вторник, 23 июня. Ее госпитализировали из квартиры одного из домов по улице Джона Рида.

Девочка попала в больницу после того, как впала в кому. Врачи диагностировали у нее угнетенное сознание неясного генеза. Состояние учащейся школы оценивается как тяжелое.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что змея укусила школьницу в Ленобласти, девочка в реанимации. Девочка подверглась атаке змеи, когда отдыхала на даче в Ленинградской области. Пострадавшую госпитализировали.