Змея укусила школьницу в Ленобласти, девочка в реанимации

Девочка подверглась атаке змеи, когда отдыхала на даче в Ленинградской области. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщает 47news, змея напала на 10-летнюю петербурженку днем в понедельник, 22 июня. Все произошло в деревне Горки в Тихвинском районе области, где у родственников пострадавшей находится дача.

После нападения змеи школьницу отвезли в приемный покой одной из больниц в Тихвине. Медицинские сотрудники поместили пострадавшую в реанимацию, судя по всему, состояние девочки тяжелое.

Какая именно змея укусила ребенка, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали 622 человека. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, 157 человек из них являются детьми.