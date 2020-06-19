В Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали 622 человека

В Петербурге за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за укусов клеща обратились 622 человека.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, 157 человек из них являются детьми.

Именно в Петербурге от нападений клещей пострадал 91 человек. По данным Роспотребнадзора, больше всего от укусов клещей пострадали в Курортном (26 человек), Пушкинском (16 человек), Красносельском и Приморском районах (по 11).

Кроме того, в Петербурге выявлено два случая заражения клещевым энцефалитов и три случая клещевого иксодового боррелиоза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно информации пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, за этот года в области 539 местных жителей обратились за помощью в медучреждения из-за укусов клещей. Среди них были 192 ребенка в возрасте до 17 лет.