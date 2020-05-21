Названы районы Ленобласти, где больше всего клещей

Клещ. Фото: Рixabay
Клещ. Фото: Рixabay

Стали известны результаты мониторинга за ситуацией с проснувшимися в Ленинградской области.

Согласно информации пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, за этот года в области 539 местных жителей обратились за помощью в медучреждения из-за укусов клещей. Среди них были 192 ребенка в возрасте до 17 лет. Эти показатели ниже среднемноголетних уровней на 42,2%.

Больше всех укусов за этот сезон пришлось на Гатчинский, Волховский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Лужский, Тихвинский и Подпорожский районы. Всего клещи проявили себя в 17 районах.

Клещи обычно кусали людей в лесах, на территории садоводств, кладбищах и парков.

Ведомство напомнило о важности соблюдения правил безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 500 жителей Петербурга за неделю пострадали от укусов клещей.

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Названы районы Ленобласти, где больше всего клещей