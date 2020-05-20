Более 500 жителей Петербурга за неделю пострадали от укусов клещей

Более 500 жителей Петербурга за неделю пострадали от укусов клещей
Почти 1 200 петербуржцев за неделю сделали прививки от клещевого энцефалита. Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю, с 11 по 17 мая, за медицинской помощью в связи с укусом клеща обратились 584 жителя северной столицы.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Петербургу, 154 человека из общего числа пострадавших — младше 18 лет. Чаще всего страдают от нападения опасных насекомых в Курортном, Пушкинском, Красногвардейском, Красносельского, Приморском, Выборгском и Кировском районах города.

За этот период в лабораториях Северной столицы изучили 411 клещей, которых принесли на исследование горожане. У 76 из них обнаружен возбудитель опасного заболевания, клещевого боррелиоза. Кроме того, в течение недели более 1 170 человек были вакцинированы от клещевого энцефалита, 471 из них — дети.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам специалистов, май — пик клещевой активности.

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