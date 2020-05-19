Россиян предупредили о клещах в парках

В Роспотребнадзоре рассказали, что пик нашествия клещей приходится на пору цветения черемухи, которая как раз уже начала расцветать.

Как сообщила доктор биологических наук, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина в интервью радио Sputnik, по весне клещи выползают на траву, не поднимаясь на деревья. С травы они могут переползти на животных, одежду или голые ноги. По словам эксперта, клещи могут добраться с обуви до головы за каких-то 10-15 минут.

По словам Шашиной, чтобы защититься от клещей, необходимо надевать длинные брюки, заправленные в носки с плотными резинками или сапоги, а также куртку или рубашку, которые также необходимо заправить в брюки.

Специалист также напомнила об эффективности инсектоакарицидных аэрозолей против клещей. А вот репелленты она назвала «менее эффективным средством».

Она также напомнила о том, как удалить клеща: необходимо подцепить его близко к коже, и, держа строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю клещи покусали 876 жителей Петербурга.