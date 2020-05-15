За неделю клещи покусали 876 жителей Петербурга

За неделю клещи покусали 876 жителей Петербурга
Клещи являются переносчиками энцефалита. Фото: pixabay.com

За последнюю неделю, с 4 по 10 мая, в больницы Петербурга обратились 876 человек с укусами клещей. Пострадали от паразитов и 272 ребенка включительно.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, клещи активизировались в семи районах города. Чаще всего они нападали на жителей Курортного района, где пострадали 29 человек.

Также много клещей в майские праздники появилось в Пушкинском и Красносельском районах, чуть меньше — в Приморском, Колпинском, Выборгском и Красногвардейском районах.

С 27 апреля в лаборатории на исследование поступили 584 клеща, снятых с пострадавших. 127 из паразитов оказались переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, а один — вирусного энцефалита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти почти 400 человек стали «жертвами» клещей.

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