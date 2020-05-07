В Ленобласти почти 400 человек стали «жертвами» клещей

За последнюю неделю, с 28 апреля по 4 мая, от укусов клещей в Ленобласти пострадали 167 человек. Из них 57 – дети. Фото: pixabay.com

За последнюю неделю, с 28 апреля по 4 мая, от укусов клещей в Ленобласти пострадали 167 человек. Из них 57 – дети. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области с начала года от укусов клещей пострадали 382 человека. По состоянию на 4 мая, этот уровень ниже показателей прошлый лет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи укусов клещей зафиксированы в каждом районе Ленобласти. Однако наибольшее количество пострадавших приходится на Киришский район, где на укусы пожаловались 38 человек.

Немногим меньше число «жертв» опасных насекомых в Гатчинском, Волховском, Всеволожском и Тихвинском районах, там зарегистрировано по 37 пациентов с аналогичной жалобой. В десятку районов с самой высокой активностью клещей также попали Сланцевский, Кингисеппский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев проинструктировали, куда можно отнести укусившего вас клеща.