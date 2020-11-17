Жителям Петербурга до 15 января запретили выходить на отсутствующий лед

Хочется надеяться, что предупреждение властей в этом году окажется актуальным, и зима будет умеренно морозной и снежной. Фото: pixabay.com

Хочется надеяться, что предупреждение властей в этом году окажется актуальным, и зима будет умеренно морозной и снежной. Фото: pixabay.com

На сайте администрации Северной столицы в понедельник, 16 ноября, появилось постановление, запрещающие горожанам выходить на лед с 15 ноября 2020 года до 15 января 2021 года, а также с 15 марта до 15 апреля 2021 года.

Несмотря на то, что лед еще и не думает сковывать водоемы Петербурга, городские власти сочли необходимым предупредить население, что в вышеобозначенные периоды «ледовые покрытия водных объектов» представляют собой большую опасность, поскольку вода не успевает замерзнуть.

Отметим, что в прошлом году предупреждение спасателей осталось неактуальным: лед на реках и каналах Северной столицы так и не встал. Всему виной оказалась аномально теплая зима и практически полное отсутствие снега. Это, впрочем, не мешало гражданам падать в водоемы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МЧС в очередной раз предупреждает петербуржцев об уловках телефонных мошенников.