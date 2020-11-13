В МЧС предупредили петербуржцев о телефонных мошенничествах

Не сообщайте свои персональные данные. Фото: pixabay.com

Не сообщайте свои персональные данные. Фото: pixabay.com

В Северной столице в МЧС разослали жителям города сообщения о телефонных мошенниках. Горожан предупреждают о видах обмана, которые обычно используют злоумышленники.

Отмечается, что для безопасности петербуржцев просят не разглашать свои персональные данные.

«В целях обеспечения безопасности прокуратура предостерегает: при угрозе списания денег со счета не выдавайте персональные данные мошенникам. Проверьте информацию, позвонив по номеру на обороте вашей банковской карты», — говорится в СМС-сообщениях.

Напомним, что обычно злоумышленники представляются сотрудниками банков или представителями из прокуратуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России назвали способы, как отличить сотрудников банка от телефонных мошенников. Подловить злоумышленников можно на том, с какой целью они звонят человеку.