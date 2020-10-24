Названы способы, как отличить телефонного мошенника от сотрудника банка

Телефонное мошенники научились практически со 100% точностью копировать алгоритмы сотрудников банка. О том, как распознать даже в таких случаях злоумышленника, рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

Как считает эксперт, иногда подловить мошенников можно на том, с какой целью они звонят. Бывают случаи, что делают они это для получения информации о том, какие карточки есть у потребителя. А уже в последствии работают с этими данными.

Кроме этого, стоит понимать, что банки в любой момент могут сами отключить работу платежного инструмента потребителя в рамках законодательства. Мошенники же обычно говорят, что для этого им нужна дополнительная информация о картах клиента.

«Поэтому банк сначала блокирует карточку, а потом связывается с клиентом и задает вопросы. В 99% случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует. Мошенники работают ровно наоборот: предлагают продиктовать что-то, чтобы приостановить операцию», – заявил Алексей Сизов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что мошенники стали использовать новый способ обмана: они звонят от лица сотрудников прокуратуры.