В России появился новый способ обмана: мошенники притворяются сотрудниками прокуратуры  

В России появился новый способ обмана: мошенники притворяются сотрудниками прокуратуры  
Новый способ мошенничества. Фото: https://pixabay.com

В России появился новый способ мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени сотрудника прокуратуры и убеждают клиентов банка переводить деньги на специальные счета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк. Отмечается, что обман клиента происходит в два этапа. Сначала злоумышленники звонят и сообщают о том, что в отношении сотрудников банка ведутся следственные действия, поэтому с человеком на следующий день свяжутся из прокуратуры.

Затем следует второй звонок, мошенник представляется сотрудником прокуратуры и убеждает клиента перевести деньги на специальный счет для сохранения финансов. Далее деньги переходят в руки злоумышленников по указанным контактам.

Отметим, что за 2020 год Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с прошлым годом мошенничество увеличилось более, чем в 2 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка с дочкой обманывали пожилых жителей на деньги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банк банковские мошенники мошенничество


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге назвали примерную дату окончания реставрации здания Биржи
В России назвали преимуществом падение рубля на 20% к доллару
В России появился новый способ обмана: мошенники притворяются сотрудниками ...
В России ухудшен прогноз по убыли населения
На Кузбассе пострадали два человека во время землетрясения
16 октября аэропорт Пулково работает в обычном режиме
В России рассказали, как определить течение бессимптомного коронавируса
На Александра Беглова подали в суд за отказ выдать итоги опроса о коррупции