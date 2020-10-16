В России появился новый способ обмана: мошенники притворяются сотрудниками прокуратуры

В России появился новый способ мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени сотрудника прокуратуры и убеждают клиентов банка переводить деньги на специальные счета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк. Отмечается, что обман клиента происходит в два этапа. Сначала злоумышленники звонят и сообщают о том, что в отношении сотрудников банка ведутся следственные действия, поэтому с человеком на следующий день свяжутся из прокуратуры.

Затем следует второй звонок, мошенник представляется сотрудником прокуратуры и убеждает клиента перевести деньги на специальный счет для сохранения финансов. Далее деньги переходят в руки злоумышленников по указанным контактам.

Отметим, что за 2020 год Сбербанк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с прошлым годом мошенничество увеличилось более, чем в 2 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка с дочкой обманывали пожилых жителей на деньги.