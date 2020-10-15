Пенсионерка с дочкой обманывали пожилых жителей Петербурга на деньги

Пенсионерка с дочкой обманывали пожилых жителей Петербурга на деньги
Задержанная 70-летняя подозреваемая. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники петербургской полиции пресекли серию мошенничеств в отношении пожилых местных жителей. Подозреваемые задержаны, сообщили в главке МВД по городу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в полицию обратилась ставшая жертвой мошенников 96-летняя ветеран ВОВ. Возле дома на Шлиссельбургском проспекте к ней подошли две незнакомки и убедили в том, что ей положена надбавка к пенсии. Однако, чтобы ее получить, необходимо заплатить 30 тыс. рублей, которые потом якобы вернут вместе с пенсией. Ветеран отдала им деньги. Было возбуждено уголовное дело.

Вскоре полиция задержала подозреваемых — 70-летнюю женщину и ее 46-летнюю дочь. Предварительно, аналогичным образом они обманули еще двух пенсионерок из Кировского района города. Общий ущерб превысил 600 тыс. рублей.

46-летнюю подозреваемую отправили под домашний арест. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Младшую подозреваемую заключили под домашний арест, а ее мать отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция установила, что задержанный в Петербурге лжеэлектрик работал не один.

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Пенсионерка с дочкой обманывали пожилых жителей Петербурга на деньги
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