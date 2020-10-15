Полиция установила, что задержанный в Петербурге лжеэлектрик работал не один

В Петербурге стражи порядка задержали новых подозреваемых в деле о мошенничестве с лжеэлектриком.

Напомним, 9 октября по подозрению в мошенничестве был задержан 20-летний житель Архангельской области. Он обманул 79-летнюю пенсионерку, установив в ее квартире два электоавтомата под предлогом ремонта электрооборудования. Потерпевшая заплатила ему 20 тысяч рублей, тогда как на самом деле установочное оборудование стоит 169 рублей.

Как сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 октября оперативники пришли с обысками в его квартиру в доме №9 по улице Кременчугской. В квартире они изъяли форму с надписями «Мосгоргаз», документы и технику. Там же полицейские задержали предполагаемых соучастников мошенничества.

По версии правоохранителей, 25-летний мужчина из Башкортостана управлял деньгами, а 23-летняя петербурженка выполняла функции диспетчера.

Сейчас полиция устанавливает все эпизоды мошенничества задержанных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилось видео задержания мошенников, причастных к «делу онкологов».