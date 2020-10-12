Появилось видео задержания мошенников, причастных к «делу онкологов»

В субботу, 10 октября, в Петербурге провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения препаратов для онкобольных на сумму более 100 миллионов рублей.

По версии правоохранительных органов, жизненно важные для тяжелобольных пациентов лекарства похищали из медицинских организаций, а затем перепродавали в оптом и в розницу. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли по более чем тридцати пяти адресам.

В общей сложности, сотрудники полиции изъяли около тридцати миллионов рублей, порядка ста золотых слитковая также медикаменты на сумму около ста миллионов рублей. По подозрению в причастности к мошеннической схеме задержаны 16 человек. В ближайшее время им назначат меру пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд поместил под домашний арест медсестру онкодиспансера, которая похитила лекарств на сумму более 1,7 млн рублей.