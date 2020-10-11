Суд отправил под домашний арест фигурантку дела о похищении лекарств онкодиспансера

В Петербурге суд принял решение отправить под арест Елену Сергейчик, которая работает сестрой в онкологическом диспансере. Следствие считает, что она похитила дорогие лекарства.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Решение об аресте в воскресенье, 11 октября, принял Невский районный суд.

По версии следствия, в период с 22 апреля по 7 октября сестра с другими лицами, в том числе другими сотрудниками онкодиспансера, похитила дорогие лекарства для онкологических больных на сумму более 1,7 млн рублей.

Сама сестра против домашнего ареста не возражала. Под домашним арестом она проведет до 7 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге сотрудница туристической фирмы должна будет возместить деньги 74 обманутым клиентам.