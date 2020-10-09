В Петербурге сотрудница турфирмы с «условкой» возместит похищенные деньги 74 обманутым клиентам

Прокуратура Центрального района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении сотрудницы турфирмы. Она признана виновной в мошенническом хищении денежных средств клиентов.

По данным следствия, подсудимая, исполняя обязанности исполнительного директора и главного бухгалтера турфирмы, похитила деньги на общую сумму свыше 8,6 млн рублей у 74 потерпевших, которые заключили с компанией договоры на оказание туристических услуг.

Как сообщили в прокуратуре города, суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

В настоящее время женщина возмещает ущерб, причиненный потерпевшим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжесотрудница турфирмы похитила 129 тысяч у женщины, мечтающей о Тунисе. Злоумышленница присвоила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.