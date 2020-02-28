Лжесотрудница турфирмы похитила 129 тысяч у женщины, мечтающей о Тунисе

Калининский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в сфере туризма. Обвиняемая, по данным следствия, представилась сотрудницей турфирмы и обманом похитила у клиентки 129 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, женщина действовала якобы от лица туристической фирмы. Заключив договор с петербурженкой, она продала ей две путевки в Тунис. При этом исполнять обязательства она изначально не собиралась.

Злоумышленница присвоила 129 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утверждено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректору турфирмы в Петербурге грозит 4 года в исправительной колонии общего режима за мошенничество.