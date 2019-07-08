Гендиректору турфирмы грозят 4 года в колонии за мошенничество

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Елизаветы Потемкиной. Женщине грозят 4 года в исправительной колонии общего режима за мошенничество в сфере туризма.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре.

Елизавета Потемкина занимала должность начальника отделов продаж и генерального директор ООО «ТС СПБ», а также коммерческого директора в ООО «КПТ-Ойлтрейдинг».

Согласно материалам дела, весной и летом 2017 года женщина заключила договоры на оказание туристических услуг с 26 клиентами. Они перечислили в общей сложности более 2 млн рублей.

Услуги оказаны не были. Деньги, полученные от клиентов, подсудимая забрала себе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские полицейские задержали 53-летнюю женщину в Череповце по делу о мошенничестве. Её подозревают в присвоении произведений живописи на сумму более 8,5 млн рублей.