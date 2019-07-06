Любительницу живописи из Петербурга изобличили еще в одном мошенничестве

Женщину искали по всей стране за похищение картин на 8,5 млн. Фото: pixabay.com
Женщину искали по всей стране за похищение картин на 8,5 млн. Фото: pixabay.com

Полицейские Петербурга задержали 53-летнюю женщину в Череповце в апреле.

Мошенницу в федеральном розыске, задержанную в Череповце полицейскими из Петербурга, изобличили еще в одном эпизоде преступной деятельности — женщина похитила у потерпевшего 700 тысяч рублей.

Первоначально 53-летнюю женщину разыскивали за мошенничество, в результате которого она завладела произведениями живописи на сумму свыше 8,5 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга. Сейчас выяснилось, что женщина ранее предложила петербуржцу помочь оформить бумаги на конкурс аренды нежилого помещения. За это ей отдали 700 тысяч рублей, которые она забрала и скрылась.

Два уголовных дела объединили в одно производства. Часть похищенного уже нашли, передают в полиции Санкт-Петербурга. Сейчас женщину арестовали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге москвич выстрелил знакомому в грудь.

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