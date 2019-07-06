Москвич всадил пулю в грудь знакомому в промзоне Петербурга

На следующий день стрелок пришел в больницу с ножевым ранением груди.

Москвич с судимостью выстрелил в знакомого и сбежал. На следующий день он пришел в больницу Петербурга с ножевым ранением груди.

Полиция Петербурга узнала о конфликте в промзоне поселка Старо-Паново (Красносельский район Петербурга) в пятницу 5 июля, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и ЛО 6 июля. Пострадавшего от выстрела из травматического пистолета доставили в больницу в состоянии средней тяжести; пулевое ранение оказалось непроникающим.

Вечером в пятницу тот самый москвич обратился в больницу Петербурга с непроникающим ножевым ранением груди — мужчину госпитализировали, его состояние оценивают как средне тяжелое. В полиции Петербурга возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге неизвестный распылил первый газ в здании прокуратуры.