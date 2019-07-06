Перцовый газ нарушил работу прокуратуры Петербурга

Неизвестный хулиган брызнул из баллончика в окно здания на Почтамтской и убежал.

Работу прокуратуры нарушила выходка неизвестного мужчины — злоумышленник распылил перцовый газ в окно здания на Почтамтской улице Петербурга.

Хулиган провел “газовую атаку” утром в пятницу 6 июля, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. В итоге сотрудникам пришлось открыть все окна в здании и начать проветривание помещений. Это задержало начало работы на полчаса.

На здании ведомства установлены камеры — теперь записи изучают полицейские Санкт-Петербурга. У полиции уже есть подозреваемый — 28-летний молодой человек приехал в Петербург из Московской области, но пока не стал ни прописываться, ни регистрироваться в Северной столице. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что неизвестный с газовым баллончиком ограбил курьера на Сердобольской.