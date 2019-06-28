На Сердобольской неизвестный с газовым баллончиком ограбил курьера

Что было в рюкзаке, неизвестно. Фото: pixabay.com

Что было в рюкзаке, неизвестно. Фото: pixabay.com

Злоумышленника уже ищут сотрудники полиции.

Накануне, 27 июня, в Приморском районе Петербурга произошло нападение на курьера, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что около 18 часов в подъезде дома №11 по улице Сердобольской неизвестное лицо брызнуло из газового баллончика и применило физическую силу в отношении курьера. После этого злоумышленник вырвал у пострадавшего товар и сбежал.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Нападавшего уже ищут. О состоянии курьера ничего не сообщается, как и о том, какой именно товар он разносил.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в парадной в Красном селе у пенсионерки забрали 300 рублей.