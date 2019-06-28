В парадной Красносельского района у пенсионерки силой забрали 300 рублей

Злоумышленник быстро скрылся. Фото: pixabay.com
Злоумышленник быстро скрылся. Фото: pixabay.com

По подозрению в этом уже задержали мужчину.

Накануне, 27 июня, в полицию Красносельского от женщины 1947 года рождения поступило сообщение о том, что на неё напали, рассказали 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло около 15 часов 27 июня. Неизвестный набросился на пенсионерку прямо в парадной дома №6 по Кингисеппскому шоссе в Красном селе. Злоумышленник применил физическую силу и забрал у женщины 300 рублей и банковские карты. После чего скрылся.

Полиция в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Русско-Высоцкое задержала мужчину 1979 года рождения. Его причастность к случившемуся установят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован с улицы в Колпино.

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